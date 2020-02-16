اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سلتا فيجو اليوم 16-2-2020 بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر

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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سلتا فيجو اليوم 16-2-2020 بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر يستضيف ريال مدريد منافسه سيلتا فيجو على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 24من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سلتا فيجو اليوم 16-2-2020 بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر كان ريال مدريد أنهى الجولة السابقة متصدراً لجدول الترتيب برصيد 52 نقطة، على بعد 3 نقاط عن برشلونة الثاني، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المرتبة الـ17 برصيد 20 نقطة (بعيداً عن منطقة الهبوط بفارق نقطتين فقط).

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سلتا فيجو اليوم 16-2-2020 بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر ويعيش ريال مدريد أوقاتاً رائعة في الآونة الأخيرة، بعد تحقيق لقب كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية، ثم انتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني من الغريم التقليدي، برشلونة، باستثمار سقوط البرسا على يد الخفافيش في لقاء ملعب مستايا.

ريال مدريد الساعة 10 علي قناة 3