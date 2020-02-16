اونلاين | رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الإسماعيلي والرجاء البيضاوي الآن

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تابع لايف مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي مباشر، حيث يدخل فريق الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الرجاء البيضاوي، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الإسماعيلي إلى الخسارة في مباراتين، بينما سقط فريق الإسماعيلي في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.



آخر إِستعدادات الرجاء البيضاوي قبل ملاقاة الإسماعيلي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال الأحد:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي بث مباشر، وسوف يدخل فريق الرجاء البيضاوي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الإسماعيلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الرجاء البيضاوي في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق الرجاء البيضاوي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.