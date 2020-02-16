اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي اليوم الأحد 16-2-2020 في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي اليوم الأحد 16-2-2020 في كأس محمد السادس للأندية الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي الأحد 16/2/2020 في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث يصطدم فريق الإسماعيلي مع ضيفه فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مساء يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2020 على أرضية ملعب الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية.

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار ذهاب الدور نصف النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال