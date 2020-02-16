شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني عن إقالة جمال الغندور وتعيين سمير عثمان: كلام غير صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، أن جمال الغندور هو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحالي ولا نية لتغييره كما يتردد وأن الحديث عن استقدام سمير عثمان لرئاسة اللجنة لا أساس له من الصحة .

وكانت أنباء قد ترددت حول تفكير اتحاد الكرة في إقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام بسبب ارتباطه بتحليل الدوري السعوودي لأحدى الفضائيات السعودية وسفره المستمر خارج مصر وذهبت هذه الأنباء إلى أن أتحاد الكرة يدرس تعيين سمير عثمان بدلاً من الغندور وهو الاتجاه الذي يقوده اثنين من اللجنة الخماسية لأدارة إتحاد الكرة حسبما ذهبت هذه التقارير قبل أن يؤكد الجنايني لليوم السابع أن هذه الأنباء غير صحيحة وأن الغندور مُستمر في عمله.

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من ناحية أخري كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ، أن العدد المسموح به فى عدد الكاميرات بالملاعب هو 6 كاميرات من أجل تطبيقة تقنية حكم الفيديو var ، وهذا هو العدد الأدنى لذلك، مؤكداً أن هناك محاولات جادة لتطبيق تقنية حكم الفيديو مع بداية الدور الثانى للدورى.

أعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أول 6 أطقم من الحكام ممن نجحوا فى تقنية حكم الفيديو var التي سيتم استخدامها مع بداية الدوري الثاني للدوري حتي الآن والحكام هم: أحمد جمال وأحمد حمدى وإبراهيم محجوب ومحمود ناجى ومحمد يوسف وسعيد حمزة ومحمد الحنفى وطارق مجدى وعمرو الشناوى وخالد جمال ومحمد أبو خاطر ومحمد الصباحى ومحمد سلامة ووائل فرحان، بالاضافة إلى الحكام الدوليين جهاد جريشة ومحمد معروف ومحمد عادل وإبراهيم نور الدين وأحمد الغندور ومحمود أبو الرجال.