شكرا لقرائتكم تفاصيل فشل الأهلى فى تسويق صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فشلت محاولات النادي الأهلي لتسويق صالح جمعة لاعب وسط الفريق في الدوري الفنلندي ،بعد إعلان اللاعب رفضه التام بسبب ضعف المقابل المادي ليتم غلق باب رحيله حتى نهاية الموسم، ورفض صالح جمعة إتمام انتقاله للدوري الفنلندي بسبب الراتب الشهري الذى سيتقاضاه هناك، بعدما عرض النادي الراغب في ضمه 10 آلاف دولار شهريا على اللاعب بما يوازي قرابة 150 ألف جنيه شهريا، وهو ما رفضه صالح جمعة نهائيا.

وخرج صالح من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، لدرجة ان الأخير يرفض خوض اللاعب للتدريبات الجماعية رفقة باقي زملائه، وطلب رحيله بشكل رسمي، لكن عدم وصول أي عرض للنادي حال دون رحيله حتى هذه اللحظة.

وهناك أسباب تفسر سر توتر العلاقة بين الأهلى وصالح جمعة، وعلى رأسها تعدى اللاعب لفظياً على فايلر فى أحد التدريبات بعد استبعاده عن التقسيمة، وأداء صالح جمعة للتدريبات بشكل ضعيف لا يروق لفايلر، بالإضافة إلى وصول معلومات لإدارة النادى وجهاز الكرة تؤكد عدم التزام اللاعب وسهره بشكل مستمر ما يسئ لسمعة النادى من ناحية ويؤثر على مردود اللاعب الفنى من ناحية أخرى، وأخيراً هجوم صالح جمعة على فايلر فى وسائل الإعلام.

ويرى مسئولو الأهلى أن بقاء صالح جمعة دون خوض أى مباريات أو تدريبات مع الفريق سيمثل خسارة فادحة للنادى، وبالتالى تفكر إدارة الأهلى فى إعارته لأحد الأندية فى الدوريات التى لا يزال القيد فيها مفتوحاً إلا أن هناك صعوبات في تسويقه.