القبض على عدد من جماهير الزمالك أثناء استقبالهم بعثة الفريق بعد التتويج بـ «السوبر الإفريقي»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من جمهور الزمالك، وذلك بعد إشعالهم الشماريخ أثناء استقبالهم بعثة الفريق القادمة من العاصمة القطرية الدوحة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي.

وكان الزمالك قد توّج بلقب السوبر الإفريقي لمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت يوم الجمعة الماضي على ستاد الغرافة القطري.

وكان في استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الزمالك بمطار القاهرة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، يرافقه أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، وعدد من جماهير الأبيض المحتشدة .