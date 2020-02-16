شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يستضيف نادى مصر على ستاد السلام في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف وادى دجلة نظيره نادى مصر في تمام الثانية ظهر اليوم الأحد على ستاد السلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الكأس ، وتأهل وادى دجلة لهذا الدور عقب الفوز على بيلا بأربعة أهداف دون رد فيما تأهل نادى مصر عقب تخطى عقبة الجونة 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

وتعد مباراة اليوم استمراراً للمنافسة بين الفريقين اللذان يصارعان بعضهما البعض بمسابقة الدوري على النجاة من دوامة الهبوط حيث يحتل دجلة المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة فيما يقبع نادى مصر في المركز الأخير للمسابقة برصيد 11 نقطة بعد ختام مباريات الدور الأول للدوري.

ويسعى وادى دجلة لحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية لكأس مصر لاسيما في ظل نتائجه المتراجعة بالدوري والتي أدت لنهاية علاقته مع اليوناني جونيس بالتراضى بعد هزيمة الفريق بثلاثية دون رد، وقاد جونيس دجلة خلال 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل فى مثلها وخسر فى 24 مباراة، 67 هدفا أحرزها لاعبو الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة.

ومن المقرر أن يتواجد اليونانى ترايانوس ديلاس، المرشح لتولي تدريب الفريق الكروى الأول لنادي وادى دجلة، التواجد فى مدرجات استاد السلام من أجل متابعة مباراة الغزلان أمام نادي مصر ، ويتولى الجزائرى مصطفى الخروبى القيادة الفنية المؤقتة لفريق وادى دجلة فى الوقت الحالى، ومن المنتظر أن يقود الفريق فى مواجهة نادي مصر، ولحين استقرار مجلس الإدارة على المدير الفنى الجديد.

في المقابل يسعى نادى مصر تحت القيادة الفنية لمدربه خالد جلال الذى تولى المسئولية منذ فترة قليلة خلفاً لعبد الناصر محمد لإستكمال رحلته ببطولة الكأس وتفادى مفاجأتها المبكرة .

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

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ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.

بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى وأسوان والمقاولون والمصرى.