شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستخرج تأشيرة سفر رمضان صبحى للإمارات رغم غموض مشاركته أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخرج مسئولو النادي الأهلي تأشيرة الإمارات لرمضان صبحي صانع العاب الفريق تمهيداً للسفر مع الفريق لهناك قبل مواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل على كأس السوبر المحلي، وتعافى رمضان صبحي تواً من الإصابة التي ضربته على مستوى الخلفية، إلا أن الجهاز الفني يرفض المجازفة باللاعب، حيث أنه لن يشارك في المباراة إلا بعد منح الجهاز الطبي فايلر الضوء الأخضر لعودة الجناح الدولي، فيما أعلن الجهاز الطبي جاهزية الثنائي محمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ لمباراة الزمالك، بعد غيابهما عن مواجهة المصري بعد تعرض قفشة لكدمة في الركبة وإصابة الشيخ بنزلة برد.

وحقن الجهاز الطبى بالأهلى رمضان صبحى بالبلازما، وذلك ضمن برنامجه العلاجى للتعافى من إصابة الخلفية التى لحقت به مؤخرًا، وأكد الجهاز الطبى أن حالة اللاعب الفنية والبدنية بعد الانتظام فى التدريبات الجماعية ستحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة السوبر يوم 20 فبراير الجارى وانتظار رأى السويسرى فايلر المدير الفنى، إلا أن الاتجاه الأقرب هو إعفاء اللاعب من مواجهة السوبر، حتى وإن دخل قائمة المباراة، على أن يتم تجهيزه لمواجهة صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم 28 فبراير الجارى.

ويرفض جهاز الكرة بالأهلى المجازفة برمضان صبحى حرصًا على سلامته وخوفًا من تجدد إصابته للمرة الثالثة على مستوى العضلة الخلفية، وتعرض رمضان صبحى لإصابة خلال أحد تدريبات الفريق الماضية وتحديدًا يوم 17 ديسمبر الماضى، حيث أصيب بتمزق فى العضلة الخلفية بأحد تدريبات الفريق، وخاض اللاعب برنامجًا تأهيليًا وعلاجيًا طوال الفترة الماضية.

وشارك رمضان صبحى فى تدريبات الأهلى قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال بدورى أبطال أفريقيا لكن الجهاز فضّل إراحته وعدم اصطحابه فى رحلة السودان، ثم انتظم اللاعب فى المران 3 أيام متتالية الأسبوع الماضي، قبل أن يشعر بأن غير سليم بنسبة 100%" ليقرر الجهاز الطبى منحه راحة عدة أيام إضافية لتفادى أى مضاعفات، خاصة أن رمضان صبحى من العناصر الأساسية.