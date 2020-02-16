شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن مباراة المصري: قدرنا مواجهة ضحايا الأهلي حتى في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب عن مباراة المقاولون والمصري، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس مصر يوم 19 فبراير الجاري.

وقال عادل في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: قدرنا مواجهة ضحايا الأهلي في الدوري والكأس، المباراة لن تكون سهلة أمام المصري، خاصة بعد خسارته من الأهلي بثلاثية، سيحاول رد الاعتبار أمامنا.

أضاف عضو المقاولون: لن نتنازل عن الفوز في هذه المباراة، خاصة وأن هدفنا الوصل إلى لقب البطولة في ظل هيمنة الأهلي على بطولة الدوري واشتعال الصراع بين باقي الأندية على المراكز التالية.

واستطرد محمد عادل: ندعم اللاعبين ونشكرهم على الأداء في الدور الأول للدوري، حققنا الهدف المطلوب بالبقاء في المربع الذهبي ونطمح إلى الحفاظ على موقعنا في الجدول للمشاركة في البطولات الأفريقية وهذا هو هدفنا منذ بداية الموسم.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادي الزمالك صاحب المركز الثالث في جدول الدوري، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

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وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبي في الجولة 16، ثم بيراميدز في الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التي حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجاري.

وحقق المقاولون الفوز في 10 مباريات من أصل 17 لقاء في الدوري العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة في 5 مباريات وتعادلوا في لقائين فقط.

وكان النادي الأهلي قد تغلب على نظيره المصري، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويستعد المقاولون لمواجهة النادي المصري في دور الـ 16 بكأس مصر، خلال المباراة التي تجمع الفريقين 19 فبراير الجاري.