اليوم.. مجلس إدارة الأهلي يضع حجر أساس فرع التجمع

يتوجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في الثالثة عصر اليوم الأحد إلى فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس لوضع حجر الأساس الخاص بالفرع وذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي، وزيرالشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللذين وجه لهما مجلس الإدارة الدعوة لحضور الانطلاق الرسمي لأعمال البناء والتشييد في الفرع الجديد مع وضع حجر الأساس.
يذكر أن الأهلي انتهى من المخطط العام لفرع التجمع وفق أفضل التصميمات الهندسية التي تلبي كافة الاحتياجات لخدمة أعضاء الأهلي، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى التي تنتهي في غضون عام من الآن.
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