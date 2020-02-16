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رياضة | برشلونة ضد إيبار.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضد إيبار.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:50 ص

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بوابة الخليج 365

محمد جمال

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يستضيف ملعب كامب نو مباراة قوية ومنتظرة يوم السبت القادم الموافق 22 فبراير 2020، بين برشلونة صاحب الأرض والجمهور ونظيره إيبار ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري الإسبانى.

موعد مباراة برشلونة وإيبار

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يحل فريق إيبار ضيف على برشلونة ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الليجا الإسبانية فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإيبار

يلتقي كل من برشلونة وإيبار يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD.

وكان برشلونة قد تفوق على فريق خيتافي امس ضمن مباريات الجولة ال 24 من الليجا بهدفين لهدف، سجل للبلوجرانا كل من انطوان جريزمان وسيرجيو روبيرتو بينما سجل للضيوف انخيل رودريجيز.

ويحتل برشلونة المركز الثانى برصيد 52 نقطة بينما إيبار فى المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة.

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