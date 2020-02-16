رياضة | الإسماعيلي ضد الرجاء .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي ضد الرجاء .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد ملعب الإسماعيلية مساء اليوم الأحد 16/2/2020، مواجهة عربية من العيار الثقيل بين فريق الإسماعيلي صاحب الأرض والجمهور، وضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس الأندية العربية الأبطال "كأس الملك محمد السادس".



ويطمح فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه الفرنسي فيكتور جوميز في تحقيق فوز مناسب، يعطي له أريحية نسبية قبل لقاء العودة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

في المقابل يأمل فريق الرجاء بقيادة مدربه عادل السلامي في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب الإسماعيلية، في ظل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع من جماهير الإسماعيلي.

كيف تأهل الإسماعيلي والرجاء لهذا الدور بلغ الإسماعيلي نصف النهائي بعد أن تغلب على الإتحاد السكندري بمجموع المبارتين بنتيجة 1-0، بعد فوزه في الأسكندرية بهدف دون رد، وتعادله سلبياً في الإسماعيلية.

على الجانب الآخر، تخطى الرجاء عقبة مولودية الجزائر بمجموع المبارتين بنتيجة 2-2، بعد أن تغلب عليه في الجزائر بنتيجة 2-1، وخسر في الدار البيضاء بهدف نظيف.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء تبدأ أحداث المباراة عند تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان، الثامنة بتوقيت أبو ظبي ودبي، الخامسة بتوقيت تونس والجزائر، الرابعة بتوقيت جرينتش.

وتذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

التشكيل المتوقع لمباراة الإسماعيلي ضد الرجاء. Advertisements من المنتظر أن يخوض الفرنسي فيكتور جوميز المباراة بالتشكيل التالي. حراسة المرمى: محمد فوزي. خط الدفاع: أسامة إبراهيم – باهر المحمدي – محمد هاشم – مصطفى البدري. خط الوسط: محمود عبدالعاطي دونجا – محمد مخلوف – همام طارق – فخر الدين بن يوسف. خط الهجوم: بيكيتي سيلفا – محمد الشامي.