رياضة | حصاد الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



انتهت منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2020.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" حصاد الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين:- عزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه الفيحاء بهدف دون رد، أحرزه محمد البريك عند الدقيقة 69؛ ليرتفع رصيده إلى 41 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

فيما حقيق النصر، فوزًا كاسحًا على مضيفه الشباب بأربعة أهداف مقابل هدفين، افتتحهم عبد الرزاق حمد الله لصالح النصر عند الدقيقة 14، قبل أن يدرك دانيلو اسبريليا هدف التعادل للشباب عند الدقيقة 36، فيما أحرز كرستيان جوانكا الهدف الثاني عند الدقيقة 59، قبل أن يسجل حمد الله هدف التعادل من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 83، ليسجل حمد الله الهدف الثالث للعالمي "الهاتريك" بركلة جزاء عند الدقيقة 90+2، قبل أن يحرز خالد الغنام الهدف الرباع عند الدقيقة 90+5.

حقق الفريق الاول للكرة بنادي الاتحاد فوزًا ثمينًا على نظيره ضمك، بهدفين مقابل هدف، ليرفع ضمك رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد العميد عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر. Advertisements

فيما أسقط الحزم نظيره الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، عن طريق، لاعب الحزم تراندبيرج بتمريره حاسمة استقرت في شباك الاتفاق عند الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل يودا الهدف الثاني للحزم بعد 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يحرز سعد السلولي هدف تقليص الفارق لصالح الاتفاق النتجية عند الدقيقة51، فيما سجل ستراندبيرج الهدف الثالث للحزم من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 59، قبل أن يحرز الاتفاق الهدف الثاني عند الدقيقة 65.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الحزم إلى 22 نقطة في المركز التاسع، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

ليصبح رصيد النصر 38 نقطة في وصافه الدوري، فيما تجمد رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الثامن.

وتعادل العدالة سلبيا مع التعاون، بينما حقق الوحدة، الفوز على نظيره الأهلي بهدفين نظيفين، عن طريق لويس غوستافو في الدقيقة 28، ويوسف نياكات الهدف الثاني عند الدقيقة 82.