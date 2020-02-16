رياضة | الأهلي يستقر على بديل جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على بديل جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



كشف الإعلامي والناقد الرياضي محمد النمري، عن بديل المدرب السويسري كريستيان جروس، والذي أعلنت إدارة الأهلي إقالته بسبب تراجع نتائجه، والتي كان آخرها سقوطة أمام فريق الوحدة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وكان جروس قد تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، في أكتوبر 2019، وقاد الفريق للفوز في 10 مباريات مقابل تعادلين، و4 خسائر.

وقال النمري عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"الكابتن صالح المحمدي مدربأ للأهلي، أهلا بعودتك حتماً سيتنفس الاهلي". Advertisements

وتابع: "الأهلي سيعود أقوى بحب وتكاتتف أبناءه، فالمحمدي لم ولن يساوم أو يتشرط مثل ماذكره البعض، صالح عاشق للكيان، وفي أي وقت وزمان مستعد لتقديم خدماته.. النبلاء لا ينسون الجميل".

ويمتلك صالح المحمدي سمعة طيبة رفقة الأهلي، حيث تولى القيادة الفنية للفريق في 4 مواجهات، حقق الفوز في 3 مباريات؛ واحدة أمام الفتح بهدفين نظيفين، والأخرى أمام الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، وأمام التعاون بثلاثية مقابل هدف، فيما تعادل سلبيا مع النصر.