رياضة | سيتين يتحدث عن مباراة خيتافي ويؤكد: شتيجن حارس مذهل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيتين يتحدث عن مباراة خيتافي ويؤكد: شتيجن حارس مذهل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أكد كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، عن أهمية فوز فريقه على خيتافي، وصعوبة تحقيق الفوز على فريق العاصمة في الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة على خيتافي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وقال سيتتين في تصريحات عقب نهاية المباراة:" خيتافي فريق صعب، وفازوا بأربع مباريات متتالية، كنت أتوقع صعوبة المباراة معهم، وسعيد لتحقيق الفوز". Advertisements

وتابع:" دائما ما يكون ميسي حاسما في المباريات الصعبة، والفريق يمتلك العديد من اللاعبين القادرين على إنقاذ الفريق في الفترات الصعبة".

وواصل:" تير شتيجن حارس جيد للغاية، يقوم بتصديات خرافيه، يتخذ قرارات استثنائية، يقوم بعمل جيد للغاية، وسيواصل كذلك".