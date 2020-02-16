رياضة | ميدو.. "لو خسر الزمالك من الأهلي في السوبر الناس هتنسى مباراة الترجي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو.. "لو خسر الزمالك من الأهلي في السوبر الناس هتنسى مباراة الترجي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، أن الفريق عليه أن يغلق صفحة تحقيق لقب بطولة السوبر الإفريقي، وأن يركز في مواجهة السوبر المصري أمام الأهلي .

وقال ميدو في تصريحات لفضائية أبو ظبي: "لابد أن تتوقف الاحتفالات بالسوبر الإفريقي من أمس، ويتم الاستعداد للأهلي ونسيان مباراة الترجي في كل شيء".

وتابع: "على لاعبي الزمالك أن يفهموا أنهم لو خسروا من الأهلي لن تتذكر الجماهير البطولة الإفريقية".

وأضاف: "بطولة السوبر الإفريقي أكبر وأهم كقيمة ولكن لو خيروني بين الفوز بالبطولة الإفريقية أو الفوز على الأهلي سأختار الفوز على الأحمر، لأن له شعور مختلف".

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وأكمل: "الفريق الذي سيفوز بكأس السوبر المصري سيسير بشكل جيد في دوري أبطال إفريقيا، والفريق الذي سيخسر سيعاني كثيرًا".

وأكد: "بكل صراحة، لاعبو الأهلي يدخلون مباراة القمة أكثر هدوءً من عناصر الزمالك".

واستكمل: "الأهلي هو النادي الوحيد في مصر الذي عندما يدخل مرماه هدفا لن يصبر وسيحاول ألا يضيع أي وقت وسيصر على إحراز أهداف كثيرة".

واختتم: "الوحيد الذي يستطيع أن ينقل هوية وشخصية الأهلي للأجانب والجدد هم أبناء النادي أمثال حسام غالي وعماد متعب وحسام عاشور وشريف إكرامي".