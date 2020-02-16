شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكرم منتخب الصالات اليوم بعد التأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم اليوم اتحاد الكرة، الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد بعد تأهل الفريق لكأس العالم لكرة الصالات بليتوانيا وذلك على هامش مباراة نهائي كأس مصر لكرة الصالات و تجمع ناديي البنك الاهلي وميت عقبة بعد توقف دام خمس سنوات ، وذلك بالصالة الدولية بنادي اتحاد الشرطة.

وتغلب البنك الاهلي قد تغلب علي الصيد بثمانية أهداف في الدور قبل النهائي بينما فاز ميت عقبه علي وراق الحضر بثلاثية مقابل هدفين في مباراة جاءت قوية بين الفريقين ، وتشهد المباراة تكريم منتخب الصالات بعد وصوله لكأس العالم بليتوانيا بقيادة هشام صالح ونادر رشاد.

وتصدر منتخب مصر لكرة القدم داخل الصالات، منتخبات القارة السمراء، في التصنيف الذي صدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".. وجاء منتخب مصر في الترتيب 23 عالميا، وحل منتخب المغرب في المركز الثاني أفريقيا و25 عالميا، وخلفه منتخب ليبيا في المركز 41 عالميا، ثم منتخب أنجولا في المركز 45 عالميا، وفي المركز الخامس أفريقيا جاء منتخب موزمبيق الذي تواجد في المركز 61 عالميا.

وتصدر منتخب مصر كذلك تصنيف المنتخبات العربية وجاء خلفه المنتخب المغربي ثم منتخب لبنان الذي جاء في المركز 40 من التصنيف العالمي، وخلفه منتخب ليبيا، ثم منتخب الكويت في المركز 32 عالميا.

وجاءت منتخبات البرازيل وأسبانيا والأرجنتين وروسيا والبرتغال على التوالي في صدارة الترتيب العالمي.

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وبلغ منتخب مصر للصالات كأس العالم بليتوانيا المقرر لها سبتمبر المقبل، وجاء وصيفا بكأس الامم الأفريقية الأخيرة التي جرت بالمغرب.