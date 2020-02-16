شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى اليوم الاحد 16 / 2 / 2020 بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الإسماعيلى مع دقات السادسة مساء اليوم الأحد اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الرجاء المغربى على ستاد الإسماعيلية في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" وسط حضور جماهيرى يقارب 5 الاف مشجع بحثاً عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية للبطولة ، ومن المقرر أن تقام مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي في فبراير الجارى، والعودة في مارس المقبل، وتقام المباراة النهائية أحد أيام 16 أو 17 أو 18 إبريل 2020.

*كيف تأهل الاسماعيلى والرجاء لنصف النهائي ؟

تأهل الإسماعيلي على حساب الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوي المغربي بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

*كم لاعب شارك مع الاسماعيلى في البطولة العربية ؟

25 لاعب اشتركوا حتى الان مع الاسماعيلى فى 6 مباريات ضمن منافسات كأس محمد السادس للاندية الابطال أكثرهم محمد بيومى وهمام طارق والغائبان عن مباراة الاحد عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى وجميعهم لعبوا 6 مباريات وأقلهم حازم مرسى ومحمد الضرف 13 دقيقة لكل لاعب.

Advertisements

*من هم هدافو الاسماعيلى في البطولة العربية ؟

هدافي الاسماعيلى هذا الموسم بكأس محمد السادس للأندية الأبطال بينسون شيلونجو ووجيه عبد الحكيم هدفين وعبد الرحمن مجدي واحمد مدبولى وهمام طارق وحازم مرسى ومحمد الشامى هدف لكل لاعب.

*ماهى إنجازات الدراويش بالبطولة العربية ؟

نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ، ويغيب عن الدراويش في مباراة الليلة باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثانى وعماد حمدى للإصابة.

*ماذا قدمت الأندية المصرية بالبطولة العربية ؟

نجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد.