شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُغلق اليوم ملف التتويج الإفريقى استعدادا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد على اللاعبين بضرورة غلق ملف مباراة الترجى التونسى والتتويج بالسوبر الإفريقى، بداية من اليوم، الأحد، من أجل بدء الاستعداد لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر إقامتها الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبوظبى.

وسيبدأ كارتيرون من اليوم تحضيراته مع لاعبى الزمالك حول انتظار الفريق للعديد من التحديات للفريق سواء على مستوى البطولات القارية أو المنافسات المحلية، حيث يرتبط الأبيض بمباراة هامة أيضًا عندما يواجه الأهلى مرة أخرى فى اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامته يوم 24 من فبراير الجارى، بالقاهرة، والذى طلب الزمالك تأجيله، ثم يعقبه مواجهة الترجى التونسى مرة ثانية فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 29 من الشهر ذاته، لذا سيكون أمام اللاعبين مُهمة شاقة تطلب تركيز كبير.

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وعاشت القلعة البيضاء حالة من السعادة والأفراح بتتويج الفريق بلقب السوبر الإفريقى، عقب الفوز على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى، ليُحقق الأبيض اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه، وبعد غياب دام لـ 17 عاما، حيث كان أخر كأس سوبر توج به الأبيض فى عام 2003 على حساب الوداد المغربى.

فيما عادت بعثة الزمالك، إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من اليوم، الأحد، عقب الانتهاء من خوض مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، والتتويج باللقب القارى رقم 13 فى تاريخ القلعة البيضاء، كما حرصت الجماهير البيضاء على التواجد مبكراً ليلة أمس، السبت، من أجل استقبال اللاعبين للاحتفال معهم ببطولة السوبر ودعمهم بعد الفوز والأداء الرائع الذى قدموه أمام الترجى التونسى، إلى جانب التأكيد على استمرار مساندتهم في المنافسات القوية القادمة التي يخوضها أبناء ميت عقبة بحثا عن استمرار مسيرة الانتصارات.

ومن المقرر أن يؤدى الفريق الأبيض مرانه فى القاهرة اليوم، قبل السفر مُجددًا إلى الإمارات، لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر إقامتها الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبوظبى، حيث ستغادر البعثة البيضاء إلى أبو ظبى، غدًا الإثنين، قبل المباراة المرتقبة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبين والجهاز الفنى من الاستعداد جيدًا لمباراة القمة، ومن المقرر، أن يشهد المران الأول للأبيض عقد مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، جلسة مع اللاعبين لتقديم التهنئة لهم على التتويج بلقب السوبر، وتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق السوبر المصرى على حساب الأحمر، كما ستشهد الجلسة قيام رئيس النادى بصرف المكافآت الخاصة باللاعبين عن التتويج الأخير بالسوبر الإفريقى، لدعمهم وتحفيزهم قبل القمة المرتقبة.