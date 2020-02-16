شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: «أحلى بطولة هي التي نحصل عليها أمام الأهلي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن «أحلى بطولة هي التي يحصل عليها فريقه أمام الأهلي».
وأوضح أحمد مرتضى، في مداخلة هاتفية عبى فضائية «TEN»: «الأهلي اسم وفريق كبير وعظيم، ويحتاج أن نكون في أقصى درجات تركيزنا، والأهلي عنده استراتيجية لكل مباراة وعنده خبرات كبيرة».
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