شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: «أحلى بطولة هي التي نحصل عليها أمام الأهلي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن «أحلى بطولة هي التي يحصل عليها فريقه أمام الأهلي».

وأوضح أحمد مرتضى، في مداخلة هاتفية عبى فضائية «TEN»: «الأهلي اسم وفريق كبير وعظيم، ويحتاج أن نكون في أقصى درجات تركيزنا، والأهلي عنده استراتيجية لكل مباراة وعنده خبرات كبيرة».