شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عدد من جماهير الزمالك بعد استقبالهم الفريق بمطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ألقت الأجهزة المعنية القبض على عدد من جماهير نادي الزمالك، لقيامهم بإشعال بعض الألعاب النارية «الشماريخ»، أثناء استقبالهم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بمطار القاهرة، عقب عودته من الدوحة بعد الفوز بمباراة كأس السوبر الأفريقى. واتخذت الأجهزة الأمنية كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. ونجح الزمالك في التتويج بلقب السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخ النادي، على حساب نادي الترجي التونسي، بعد التغلب عليه في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة وانتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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