عمرو أديب: هو الرجل المعلق كان محروق أوي كده ليه!! ومش عاوز الزمالك يكسب

أعرب الإعلامي "عمرو أديب" عن استيائه من المعلق الجزائري حفيظ دراجي الذي علق على مباراة الزمالك والترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي، لطريقة تعليقه أثناء اللقاء.

وقال "أديب" خلال تقديم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" :عايز أعرف إيه حالة الحزن اللي كانت على معلق المباراة؟ وإيه حالة الحزن اللي كانت مخيمة على قناة بي إن سبورت؟"، في إشارة للمعلق الجزائري حفيظ دراجي، معقبًا: "هما مضايقين ليه الراجل لحد آخر 10 دقايق في الماتش مُصر إن النتيجة تعادل، ويقول لك أصل أنا كنت متخيل إن النتيجة تطلع تعادل".

وتابع : نتحدث عن فريق محترم نادي الزمالك على سن ورمح نادي سوبر نادي لعب مباراة تاريخية لاعبين موهوبين رأينا الجمال والروقان والفن والهندسة والرجولة والمجدعة والأعصاب الحديد فرحوا المصريين برا وجوا

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وأضاف: اليوم في عيد الحب أشعر بحب شديد لـ14 راجل كانوا في الدوحة رفعوا راية مصر وعلم مصر عاليًا.

كان الفارس الأبيض قد حقق فوزا كبيرا ومستحق على زعيم تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتوج البطولة الغائبة عن أبناء ميت عقبة منذ 17 عام.

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