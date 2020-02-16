بعد اعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن تعيين الحكم باكاري جاساما، لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب الإفريقي وستقام على ملعب أتريدجفيل، يوم 7 مارس المقبل.
عبرت جماهير النادى الأهلى عن غضبها بتعيين "جاساما" الذي يملك ذكريات سيئة مع الفريق الأحمر ,ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ارفضوا_جاساما_المرتشي ,وطالبت جماهير الأهلى الغاضبة إدارة النادى، برفض إدارة جاساما للمباراة، خاصة وأن له مواقف سيئة مع الفريق.
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر , ونتناول بعض التعليقات :
وقال أحد المشاركين في الهاشتاج : الاتحاد الافريقي اعطي وعدا للوداد ف النهائي الماضي مقابل سكوته وتعويضه بالبطوله ف هذا العام وهو الان ف طريقه للتنفيذ
وقال أخر : علي اداره الاهلي سرعه التحرك لرفض هذا الفاجر والمرتشي والا مانلومش الا نفسنا ???? #ارفضوا_جاساما_المرتشي
كانت هذه تفاصيل خبر هاشتاج #ارفضوا_جاساما_المرتشي يتصدر تويتر ..وجماهير الأحمر تهاجم الكاف بعد تعيينه لمبارة الأهلي وصن دوانز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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