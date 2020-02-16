جماهير الزمالك تستقبل الكأس بالشماريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

أضاءت جماهير الزمالك المتواجدة بمطار القاهرة الدولي مساء أمس السبت، الشماريخ اثناء استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفائزين ببطولة السوبر الأفريقي، واستخدمت الجماهير الالعاب النارية احتفالا بوصول الفريق باللقب الغائب منذ 17 عامًا عن النادي .

حرص محمود عبد الوارث شيكابالا وحازم إمام لاعبي الفريق على الاحتفال مع الجماهير أمام صالة الوصول بالمطار، ورددت الجماهير هتافات الفوز مع اللاعبين احتفالا بالفوز بالبطولة الرابعة للفريق في تاريخه.

وصلت البثعة مطار القاهرة، قادمة من مطار عمان بالأردن بعد الفوز بكأس السوبر الأفريقى عقب التغلب على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة، باستاد الغرافة القطرى، ليُحقق الأبيض اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه، وبعد غياب دام لـ 17 عاما، حيث كان آخر كأس سوبر توج به الأبيض فى 2003 على حساب الوداد المغربى.