تصريحات السبت|مرتضى منصور يهاجم التحكيم المصري.. وميدو يمزح مع حسام غالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 15 فبراير 2020.

أحمد مرتضى: أنا الجندي المجهول بالزمالك.. وفوزنا بالسوبر يزيد من صعوبة القمة

وصف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، نفسه بـ"الجندي المجهول" بالنادي الأبيض، لافتًا إلى أنه سعيد بما قدمه في ملف الفريق الأبيض مع الاتحاد الأفريقي "كاف" من حيث السفر لقطر لمواجهة الترجي بالسوبر الأفريقي.

ميدو مازحاً مع غالي: هذه الكرة يبحثون عنها منذ 3 سنوات

دخل أحمد حسام ميدو، مدرب مصر المقاصة السابق، في مناقشة ساخرة مع حسام غالي، لاعب الأهلي السابق، خلال تواجدهما في قناة أبو ظبي الرياضية.

هل تتأجل القمة؟.. أحمد مرتضى يكشف موقف الزمالك من مواجهة الأهلي

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تقديم موعد مباراة فريقه أمام الترجي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا سيؤجل مباراة القمة أمام الأهلي بالدوري.

بالفيديو.. تريزيجيه: سنلعب للفوز على توتنهام

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أكد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، أن فريقه سيلعب على الفوز أمام مضيفه توتنهام غدا الأحد على ملعب "فيلا بارك معقل الفيلانز، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

مرتضى منصور: الأهلي يفوز بالبطولات بسبب التحكيم المصري

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأهلي سيظل يفوز بلقب الدوري المصري في حال تواجد حكام مصريين لمبارياته.

حارس الإسماعيلي: جميع اللاعبين في حالة تركيز قبل مواجهة الرجاء المغربي

أكد محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلى، أن هدف فريقه خلال مواجهة الذهاب أمام الرجاء هو عدم استقبال أي أهداف.

مدرب الإسماعيلي: الرجاء يعاني من غيابات.. والشامي ينقصه اللمسة الأخيرة

أكد الفرنسي، ديديه جوميز المدير الفنى للاسماعيلي، أن الأخطاء التي ارتكبها فريقه أمام الزمالك بالدوري طالبهم بعدم تكرارها أمام الرجاء المغربي في البطولة العربية.

عبد الحفيظ لمصراوي: جاساما ونجامو حكما مباراتي الأهلي أمام صنداونز

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الكونغولي جان جاك نجامبو والجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراتي الذهاب والعودة بين الأهلي وصنداونز بالدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا