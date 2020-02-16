النشرة الرياضية.. اللقب يقترب من ليفربول.. وإصابة حارس صنداونز قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 15 فبراير.

بالصور.. جماهير الزمالك تستقبل "أبطال السوبر" في مطار القاهرة

توافدت جماهير نادي الزمالك، مساء اليوم السبت، إلى مطار القاهرة الدولي، لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب التتويج ببطولة السوبر الأفريقي بعد التغلب على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بالدوحة، أمس الجمعة.

اللقب يقترب.. ماني يهدي ليفربول فوزًا غاليًا بضرب نورويتش

حقق ليفربول فوزًا غاليًا على نورويتش سيتي بهدف دون رد في لقاء جاء ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

بـ 10 لاعبين.. الاتحاد يتأهل لربع نهائي كأس مصر على حساب أسوان

فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره أسوان، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس مصر.

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إصابة حارس صنداونز قبل مواجهة الأهلي

تعرض دينيس أونيانجو حارس مرمى صنداونز الجنوب إفريقي للإصابة خلال مباراة الفريق أمام شيبا يونايتد في الدوري الجنوب إفريقي اليوم السبت.

الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر

بدأ فريق الكرة بالأهلي استعداداته عصر اليوم السبت في ملعب "مختار التتش" لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري والمقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

تعرف على حكمي موقعة الزمالك والترجي بدوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية تونسية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حدد حكمي مباراة الزمالك والترجي في إطار منافسات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يبدأ الاستعداد للزمالك في السوبر

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، برنامج الإعداد لمباراة الزمالك المرتقبة على كأس السوبر المحلي المقرر إقامته في إمارة أبوظبي الخميس المقبل.