تنطلق اليوم الأحد الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري القسم الثاني في مجموعة الصعيد، ومن المقرر أن تقام جميع المباريات في تمام الساعة الثانية ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة.
ويُحل فريق نادي شبان قنا ضيفًا ثقيلًا على نظيره ديروط
بينما يستضيف فريق بني سويف نظيره الألومنيوم ويدخل المباراةبهدف صدارة المجموعة.
في حين يحل فريق المنيا ضيفًا على نظيره بترول أسيوط.
ويستضيف فريق الإعلاميين نظيره سوهاج
ويحل طهطا ضيفًا على نظيره الفيوم ويبحث كلًا منهما عن الهروب من منطقة الهبوط.
وتم تأجيل مباراة البنك الأهلي متصدرالمجموعة ونظيره تليفونات بني سويف إلى يوم الإثنين .
جدير بالذكر يكون جدول ترتيب مجموعة الصعيد كالتالي..
1- البنك الأهلي 31 نقطة
2- الألومنيوم 29 نقطة
3- بنى سويف 28 نقطة
4- شبان قنا 26 نقطة
5- تليفونات بني سويف 21 نقطة
6- الإعلاميين 18 نقطة
7- بترول أسيوط 18 نقطة
8- المنيا 16 نقطة
9- سوهاج 16 نقطة
10- الفيوم 14 نقطة
11- ديروط 8 نقاط
12- طهطا 4 نقاط
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. خمسة مواجهات نارية في مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.