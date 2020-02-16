اليوم.. خمسة مواجهات نارية في مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني

تنطلق اليوم الأحد الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري القسم الثاني في مجموعة الصعيد، ومن المقرر أن تقام جميع المباريات في تمام الساعة الثانية ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويُحل فريق نادي شبان قنا ضيفًا ثقيلًا على نظيره ديروط

بينما يستضيف فريق بني سويف نظيره الألومنيوم ويدخل المباراة

بهدف صدارة المجموعة.

في حين يحل فريق المنيا ضيفًا على نظيره بترول أسيوط.

ويستضيف فريق الإعلاميين نظيره سوهاج

ويحل طهطا ضيفًا على نظيره الفيوم ويبحث كلًا منهما عن الهروب من منطقة الهبوط.

وتم تأجيل مباراة البنك الأهلي متصدر

المجموعة ونظيره تليفونات بني سويف إلى يوم الإثنين .

جدير بالذكر يكون جدول ترتيب مجموعة الصعيد كالتالي..

1- البنك الأهلي 31 نقطة

2- الألومنيوم 29 نقطة

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3- بنى سويف 28 نقطة

4- شبان قنا 26 نقطة

5- تليفونات بني سويف 21 نقطة

6- الإعلاميين 18 نقطة

7- بترول أسيوط 18 نقطة

8- المنيا 16 نقطة

9- سوهاج 16 نقطة

10- الفيوم 14 نقطة

11- ديروط 8 نقاط

12- طهطا 4 نقاط