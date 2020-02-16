غرناطة يستعيد انتصاراته وفياريال يشعل المعركة الأوروبية



استعاد غرناطة، نغمة الفوز في الليجا بفوزه الصعب على ضيفه بلد الوليد (2-1) اليوم السبت، ضمن الجولة الـ24 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



فعلى ملعب "لوس كارمينيس"، جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني؛ حيث باغت الضيوف بالتقدم منذ الدقيقة (56) عن طريق سيرجي جوارديولا.



لكن الفريق الأندلسي، انتفض في الدقائق العشر الأخيرة، ليقلب الطاولة أولا في الدقيقة (81) عن طريق أنطونيو بويرتاس، ثم في (90+6) بتوقيع كارلوس فرنانديز.



وبعد خسارته في الجولة الماضية على يد أتلتيكو مدريد، عاد غرناطة لدرب الانتصارات مجددا ليرفع رصيده إلى 33 نقطة يحتل بها المركز التاسع.



بينما ذاق بلد الوليد خسارته الثامنة هذا الموسم ليظل رصيده عند 26 نقطة في المركز الـ15 مؤقتا.



وفي مباراة أخرى حقق فياريال انتصارا ثمينا، ، على ضيفه ليفانتي (2-1) في ملعب (لاسيراميكا)، ليشعل الصراع على المربع الذهبي.



وتقدم جيرارد مورينو لفياريال (ق9)، قبل أن يدرك بورخا مايوركا التعادل لليفانتي (ق54).



وحسم موي جوميز الانتصار لأصحاب الأرض، بهدف في الدقيقة 61، أسعد جماهير الملعب التي تخطت الـ17 ألفا.



وبفوزه، رفع فريق "الغواصات الصفراء" رصيده إلى 38 نقطة، في المركز السادس، متفوقا بفارق الأهداف عن فالنسيا، ومبتعدا بنقطتين خلف أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، وبأربع نقاط عن خيتافي الثالث (42 نقطة).



أما ليفانتي فتجمد رصيده عند 29 نقطة، في المركز الحادي عشر.





المصدر: وكالات