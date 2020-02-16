أتلانتا يقلب الطاولة على روما ويحقق نقاطاً مضاعفةً

غلب أتلانتا ضيفه روما 2-1، في المرحلة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم السبت.



وتقدم البوسني إدين دجيكو في الدقيقة 45 لروما، فيما عادل الأرجنتيني خوسيه لويس بالومينو في الدقيقة 50 النتيجة لأتلانتا، وسجل هدف الفوز الكرواتي ماريو بازاليتيش في الدقيقة 59.



وصار رصيد فريق المدرب كاسبريني 45 نقطة في المركز الرابع وبفارق 6 نقاط عن روما صاحب المركز الخامس.



من جهته فاز ليتشي على ضيفه سبال 2-1، سجل للفائز ماركو مانكوسو من ركلة جزاء في الدقيقة 41، والسلوفيني زان ماير في الدقيقة 66، فيما سجل لسبال هدفه الوحيد اندريا بيتانيا في الدقيقة 47.



ليتشي في المرتبة 16 برصيد 25 نقطة، أما سبال ففي المرتبة الأخيرة برصيد 15 نقطة.



واكتسح جنوى مستضيفه بولونيا 3-0، سجل الأهداف الفرنسي أداما سومورو 28، والباراغوياني أنتونيو سانابريا 44، دومينيكو كريشيتو 90 من ركلة جزاء.



وصار رصيد جنوى 22 نقطة في المركز الثامن عشر أما بولونيا ففي المركز السابع بـ33 نقطة.

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