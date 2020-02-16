رياضة | برشلونة ضد خيتافي.. جمهور الكامب نو يصب غضبه نحو كيكي سيتين واللاعبين بصافرات الاستهجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ضد خيتافي.. جمهور الكامب نو يصب غضبه نحو كيكي سيتين واللاعبين بصافرات الاستهجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت جماهير برشلونة مساء السبت صافرات استهجان أثناء مباراة الفريق الكتالوني أمام نظيره نادي خيتافي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.



تعرف علي سبب غضب جمهور برشلونة ضد خيتافي بالمباراة: قالت صحيفة موندوديبورتيفو الاسبانية أن هناك تناقض كبير بين الجمهور البرشلوني أثناء مواجهة خيتافي ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب الكامب نو، الجمهور صفر لان أعاد اللاعبين الكرة لتير شتيجن كثيرا من أجل كسر خطوط ضغط الخصم و نتحدث كثيرا عن الاسلوب الكرويفي.

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:"الجمهور عندما صفر بسبب بناء الهجمات ليس لأن ضد هذه الفكرة و ضد الأفكار الكرويفية بل ضد طريقة التنفيذ، ضد البطىء الكبير ببناء الهجمات، البرشلونيين جزء من الحضور اليوم بالملعب نفذ صبره من اسلوب كيكي سيتين ببناء الهجمات باستخدام حارس المرمى, كان هناك صافرات واضحة عندما يقوم مدافع بإعادة الكرة إلى الحارس مارك اندريه تير شتيجن". Advertisements

وعلق كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة علي غضب الجماهير بعد مباراة برشلونة ضد خيتافي بالدوري الاسباني الممتاز قائلا:" ‏صافرات الاستهجان طبيعية اعتقد ان الجمهور الكتالوني كانوا متوترين من النتيجة لا اكثر".