رياضة | طارق سليمان : لاسارتي مظلوم والدليل حصد بطولة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق سليمان : لاسارتي مظلوم والدليل حصد بطولة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث طارق سليمان مدرب حراس مرمي النادي الأهلي السابق عن فترة ولاية المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد سليمان أن لاسارتى تعرض للظلم من قبل الجماهير خلال ولايته للفريق.

وقال سليمان خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لاسارتي أتظلم والدليل حصد بطولة الدوري بعد منافسة صعبة مع الزمالك وبيراميدز، والدوري الـ40 أصعب دوري حصده الأهلي".

وتابع: "لاسارتي مسئول عن الهزيمة بخماسية أمام صن داونز".