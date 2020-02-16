رياضة | باريس سان جيرمان يجهز ضربه قاضيه للقضاء على أحلام ريال مدريد

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يجهز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة قوية لنادي ريال مدريد الإسباني للقضاء على أحلامه في الصفقة المنتظرة.

ريال مدريد وحلم ضم مبابي وأكدت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية والإسبانية على رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق بداية من الموسم القادم.

وأشارت التقارير إلى أن نادي باريس سان جيرمان يرفض نهائيا رحيل مبابي عن صفوف الفريق حيث ترى إدارة النادي الباريسي أنه مستقبل النادي ويحاولون في الفترة الحالية تجديد عقده لفترة طويلة. Advertisements

خطوة جديدة من باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابي وفجرت صحيفة "آس" الإسبانية مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان حيث أكدت أن النادي الفرنسي مستعد لجعل راتب اللاعب 51 مليون يورو سنويا لإقناعه بتجديد عقده مع الفريق.

وذكرت الصحيفة أن بهذا العقد سيكون مبابي من أعلى لاعبي العالم في الأجر حيث يتقاضى اللاعب حاليا 15 مليون يورو سنويا وبالتالي العقد الجديد سيكون ضعف عقده الحالي 3 مرات.