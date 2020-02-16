رياضة | 3 أندية تهدد استقرار مانشستر سيتي بسبب عقوبة دوري الأبطال

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أندية تهدد استقرار مانشستر سيتي بسبب عقوبة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 16/فبراير/2020 - 03:06 ص
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مانشستر سيتي
حسام مجدي
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تلقى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نبأ صادم منذ يومين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن بطولة دوري أبطال أوروبا.
حرمان مانشستر سيتي من دوري الأبطال وتهديد استقرار النادي
وأعلن الاتحاد الأوروبي منذ يومين رسميا حرمان نادي مانشستر سيتي من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين قادمين وتغريم النادي بمبلغ ضخم يصل إلى 30 مليون يورو بسبب اختراق النادي لقواعد اللعب المالي النظيف.
وأشارت التقارير الصحفية الإنجليزية أن هذا القرار من الاتحاد الأوروبي سوف يهدد استقرار نادي مانشستر سيتي بشكل كبير جدا الفترة القادمة.
رحيل جوارديولا عن تدريب السيتي
وأكدت شبكة "Bayem Mania" أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي سيعيد التفكير في مستقبله مع النادي الفترة القادمة بعد قرار حرمان النادي من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسمين.
وكشفت الشبكة أن قرار الاتحاد الأوروبي ضد نادي مانشستر سيتي قد يدفع جوارديولا للرحيل عن النادي في نهاية الموسم الجاري.
الأندية التي تريد التعاقد مع جوارديولا
وذكرت الشبكة أنه يوجد العديد من الأندية التي تريد التعاقد مع بيب جوارديولا في حالة رحيله بالفعل عن مانشستر سيتي وأبرز هذه الأندية هي بايرن ميونخ ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.
ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها حتى الآن.
ويستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره نادي ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء 26 فبراير القادم ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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