رياضة | التشكيلة المتوقعة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد استون فيلا في الدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة المتوقعة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد استون فيلا في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 16/فبراير/2020 - 03:04 ص
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توتنهام هوتسبير ضد استون فيلا
أحمد عصام
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يواجه فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو نظيره فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه اليوم الأحد 16 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسوف تقام المباراة بين فريق توتنهام هوتسبير وفريق استون فيلا في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثالثة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.
وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي لفريق توتنهام هوتسبير :-
حراسة المرمى : لوريس.
خط الدفاع : اوربيه - سانشيز - ألدرفاليد - تانجانجا.
خط الوسط : وينكس - ديلي آلي - بيرغويجن - لوكاس مورا - لوسيلسيو.
خط الهجوم : سون هيونج مين.
وكان قد حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزا مثيرا على حساب فريق مانشستر سيتي بالجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد.
بينما تعرض فريق أستون فيلا للهزيمة على يد فريق بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، حيث شهدت هذة المباراة تسجيل المهاجم التنزاني ساماتا هدفه الأول مع فريق الفيلا بعد انضمامه في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.
ويستعد فريق توتنهام هوتسبير لملاقاة فريق لايبزيج الألماني في الفترة المقبلة بدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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