رياضة | التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 16/فبراير/2020 - 02:29 ص
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ريال مدريد ضد سيلتا فيجو
أحمد عصام
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يستضيف نادي ريال مدريد نظيره فريق سيلتا فيجو اليوم الأحد 16 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.
وكان الفريق الأبيض قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق اوساسونا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.
ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الاسباني بالتقاسم مع فريق برشلونة الذي فاز على فريق خيتافي بالأمس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ولكن يملك أبناء زين الدين زيدان مدرب الريال فرصة لتعزيز الصدارة بمفرده وتحقيق الفوز على فريق سيلتا فيجو.
وعاد اللاعب البلجيكي ايدين هازارد لقائمة فريق ريال مدريد خلال تلك المواجهة وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة وغاب عن أثرها من المشاركة مع الفريق.
ويأتي التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد ضد سيلتا فيجو كالتالي :-
حراسة المرمى : كورتوا.
خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ميندي.
خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - فرانشيسكو إيسكو.
خط الهجوم : كريم بنزيما - جاريث بيل.
ولن يجازف زين الدين زيدان بالدفع بهازارد منذ بداية المباراة، وسيعطيه بعض الدقائق خلال اللقاء فقط من أجل الاستعداد لمباراة مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا.
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