رياضة | التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

يستضيف نادي ريال مدريد نظيره فريق سيلتا فيجو اليوم الأحد 16 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.

وكان الفريق الأبيض قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق اوساسونا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الاسباني بالتقاسم مع فريق برشلونة الذي فاز على فريق خيتافي بالأمس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ولكن يملك أبناء زين الدين زيدان مدرب الريال فرصة لتعزيز الصدارة بمفرده وتحقيق الفوز على فريق سيلتا فيجو. Advertisements

وعاد اللاعب البلجيكي ايدين هازارد لقائمة فريق ريال مدريد خلال تلك المواجهة وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة وغاب عن أثرها من المشاركة مع الفريق.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد ضد سيلتا فيجو كالتالي :- حراسة المرمى : كورتوا. خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ميندي. خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - فرانشيسكو إيسكو. خط الهجوم : كريم بنزيما - جاريث بيل.