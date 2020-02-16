رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:
مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ16"
وادي دجلة ضد نادي مصر، تقام المباراة في تمام الثانية مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"
أستون فيلا ضد توتنهام، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ24"
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ24"
مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "ذهاب الدور نصف النهائي"
الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.