رياضة | تعرف على تقييم محمد صلاح أمام نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تقييم محمد صلاح أمام نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول علي تقييم متوسط في مباراة فريقه ليفربول أمام نظيره فريق نوريتش سيتي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت علي ملعب كارول الدولي بمدينة نوريتش ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ونشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء تقييم لاعبي نادي ليفربول و نوريتش سيتي بعد المباراة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد نهاية المباراة وشهدت حصول لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح علي تقييم 6.3 من 10 بينما حصل جوردان هنديرسون قائد فريق ليفربول علي أعلي تقييم 7.4.

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد حقق فوزا هاما خارج ارضه علي حساب نظيره نادي نوريتش سيتي بنتيجة هدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لينفرد الريدز بصدارة ترتيب البطولة.