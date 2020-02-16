رياضة | كل ما تريد معرفته عن مواعيد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن مواعيد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تترقب الجماهير العاشقة لكرة القدم منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020، والتي سوف تنطلق مبارياتها يوم الثلاثاء المقبل.
ويقدم لكم الخليج 365 الرياضي مواعيد مباريات دور 16من بطولة دوري أبطال أوروبا
ليفربول ضد اتليتكو مدريد
الذهاب يوم 18 فبراير عند الساعة 10 مساءًا
الإياب يوم 11 مارس عند الساعة 10 مساءًا
دورتموند ضد باريس سان جيرمان
الذهاب يوم 18 فبراير عند الساعة 10 مساءًا
الإياب يوم 11 مارس عند الساعة 10 مساءًا
أتلانتا ضد فالنسيا
الذهاب يوم 19 فبراير عند الساعة 10 مساءًا
الإياب يوم 10مارس عند الساعة 10 مساءًا
توتنهام هوتسبير ضد لايبزيج
الذهاب يوم 19 فبراير عند الساعة 10 مساءًا
الإياب يوم 10 مارس عند الساعة 10 مساءًا
تشيلسي ضد بايرن ميونيخ
الذهاب يوم 25 فبراير عند الساعة 10 مساءًا
الإياب يوم 18 مارس عند الساعة 10 مساءًا
برشلونة ضد نابولي
الذهاب يوم 25 فبراير عند الساعة 10 مساءًا
الإياب يوم 18 مارس عند الساعة 10 مساءًا
ريال مدريد ضد مانشستر سيتي
الذهاب يوم 26 فبراير عند الساعة 10 مساءًا
الإياب يوم 17 مارس عند الساعة 10 مساءًا
يوفينتوس ضد اولمبيك ليون
الذهاب يوم 26 فبراير عند الساعة 10 مساءًا
الإياب يوم 17 مارس عند الساعة 10 مساءًا