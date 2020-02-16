رياضة | كل ما تريد معرفته عن مواعيد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن مواعيد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب الجماهير العاشقة لكرة القدم منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020، والتي سوف تنطلق مبارياتها يوم الثلاثاء المقبل.

ويقدم لكم الخليج 365 الرياضي مواعيد مباريات دور 16من بطولة دوري أبطال أوروبا ليفربول ضد اتليتكو مدريد الذهاب يوم 18 فبراير عند الساعة 10 مساءًا

الإياب يوم 11 مارس عند الساعة 10 مساءًا

دورتموند ضد باريس سان جيرمان الذهاب يوم 18 فبراير عند الساعة 10 مساءًا

الإياب يوم 11 مارس عند الساعة 10 مساءًا

أتلانتا ضد فالنسيا الذهاب يوم 19 فبراير عند الساعة 10 مساءًا

الإياب يوم 10مارس عند الساعة 10 مساءًا

توتنهام هوتسبير ضد لايبزيج Advertisements الذهاب يوم 19 فبراير عند الساعة 10 مساءًا

الإياب يوم 10 مارس عند الساعة 10 مساءًا

تشيلسي ضد بايرن ميونيخ الذهاب يوم 25 فبراير عند الساعة 10 مساءًا

الإياب يوم 18 مارس عند الساعة 10 مساءًا

برشلونة ضد نابولي الذهاب يوم 25 فبراير عند الساعة 10 مساءًا

الإياب يوم 18 مارس عند الساعة 10 مساءًا

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي الذهاب يوم 26 فبراير عند الساعة 10 مساءًا

الإياب يوم 17 مارس عند الساعة 10 مساءًا