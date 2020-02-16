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رياضة | كل ما تريد معرفته عن مواعيد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن مواعيد مباريات دور الـ16 في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب الجماهير العاشقة لكرة القدم منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020، والتي سوف تنطلق مبارياتها يوم الثلاثاء المقبل.

ويقدم لكم الخليج 365 الرياضي مواعيد مباريات دور 16من بطولة دوري أبطال أوروبا

ضد اتليتكو مدريد

الذهاب يوم 18 فبراير عند الساعة 10 مساءًا
الإياب يوم 11 مارس عند الساعة 10 مساءًا

دورتموند ضد باريس سان جيرمان

الذهاب يوم 18 فبراير عند الساعة 10 مساءًا
الإياب يوم 11 مارس عند الساعة 10 مساءًا

أتلانتا ضد فالنسيا

الذهاب يوم 19 فبراير عند الساعة 10 مساءًا
الإياب يوم 10مارس عند الساعة 10 مساءًا

توتنهام هوتسبير ضد لايبزيج

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الذهاب يوم 19 فبراير عند الساعة 10 مساءًا
الإياب يوم 10 مارس عند الساعة 10 مساءًا

ضد بايرن ميونيخ

الذهاب يوم 25 فبراير عند الساعة 10 مساءًا
الإياب يوم 18 مارس عند الساعة 10 مساءًا

ضد نابولي

الذهاب يوم 25 فبراير عند الساعة 10 مساءًا
الإياب يوم 18 مارس عند الساعة 10 مساءًا

ضد مانشستر سيتي

الذهاب يوم 26 فبراير عند الساعة 10 مساءًا
الإياب يوم 17 مارس عند الساعة 10 مساءًا

يوفينتوس ضد اولمبيك ليون

الذهاب يوم 26 فبراير عند الساعة 10 مساءًا
الإياب يوم 17 مارس عند الساعة 10 مساءًا

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