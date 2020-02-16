رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة نوريتش سيتي ضد ليفربول







حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا صعبا خارج ارضه علي حساب نظيره نادي نوريتش سيتي بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب نوريتش سيتي الدولي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين وتضيع العديد من الفرص السهلة حتي شارك اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني في المباراة بديلا ليسجل هدف الفوز لفريقه ليفربول ليقود الريدز للأنفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وبهذه النتيجة انفرد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 26 جولة بينما ظل نادي نوريتش سيتي في المركز الأخير بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.