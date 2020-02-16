رياضة | موعد مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان| مشاهدة مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان بث مباشر اليوم الأحد 16 - 2 - 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان| مشاهدة مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان بث مباشر اليوم الأحد 16 - 2 - 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الملعب الأولمبي في إيطاليا، لاستضافة مباراة قوية بين لاتسيو وإنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

ويحل النيترايزوري مساء اليوم الأحد 16 فبراير الجاري، على الفريق السماوي، بإحدى قمم الكالتشيو الإيطالية، في صراع الفو ز باللقب.

ويطمح إنتر ميلان بقيادة الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني، لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه المميزة في الكالتشيو والاستمرار على صدارة الترتيب. Advertisements

موعد مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان بالدوري وتُقام مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان، اليوم الأحد 16 فبراير الجاري، على الملعب الأولمبي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.