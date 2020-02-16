شكرا لقرائتكم دورى القسم الثانى يستأنف جولته الـ15 بست لقاءات نارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم مباريات الجولة الخامسة عشرة للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بست مواجهات غاية في القوة والندية بعد وصول المسابقة لذروتها وأصبح لكل نقطة حسابها الخاص سواء مع أهل القمة او في الصراع على الهروب من القاع .

فعلى ملعبه يستضيف تليفونات بنى سويف بقيادة أبو العينين شحاته نظيره البنك الأهلى المتصدر برصيد 31 نقطة في مواجهة من العيار الثقيل للضيوف الباحثين عن الإستمرار في الإنتصارات للإبتعاد أكثر وأكثر عن أقرب المنافسين ، بينما يحاول أبناء التليفونات التعبير عن أنفسهم وإلحاق الهزيمة بالمتصدر .

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كما يلتقى بنى سويف مع الألومنيوم في مواجهة صعبة للطرفين فأبناء بنى سويف بقيادة حسن موسى يحتلون المركز الثالث للمجموعة برصيد 28 نقطة ، بينما يدخل أبناء الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى المواجهة في المركز الثانى برصيد 29 نقطة والفريقان يدركان أن التعادل غير مفيد لهما إذا ما أرادا الإستمرار في المنافسة ، في الوقت الذى يواجه فيه بترول أسيوط مع المنيا في لقاء الهروب من شبح الهبوط خاصة الأخير الذى يحتل المركز التاسع برصيد 16 نقطة .

كما يستدرج الإعلاميين بقيادة أحمد صالح نظيره سوهاج بقيادة أحمد كشرى في لقاء صعب للضيوف ، فالإعلاميين يحتلون المركز السادس برصيد 18 نقطة ، في الوقت الذى يحتل فيه سوهاج المركز الثامن برصيد 16 نقطة ويسعى الفريقان لخطف الثلاث نقاط للإبتعاد عن شبح الهبوط بعد قرار اتحاد الكرة بهبوط خمس فرق للقسم الثالث .

وفى مباريات الهروب من قاع الجدول يستضيف ديروط نظيره شبان قنا ويحاول الأخير مواصلة الإنتصارات للدخول في زمرة الأندية التي تنافس على الصعود بعد وصوله للنقطة 26 في المركز الرابع للمجموعة ، كما يواجه الفيوم فريق طهطا في مواجهة سهلة لأصحاب الأرض الساعين نحو الثلاث نقاط للوصول للنقطة 17 .