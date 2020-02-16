شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضيفاً على نادي مصر والزمالك يواجه المقاولون في دوري الجمهورية 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد، منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها لقاء الأهلي ونادي مصر، ومباراة الزمالك مع المقاولون.

كان فريق الشباب مواليد 99 بالأهلي قد فاز في الجولة الماضية على طنطا بسبعة أهداف نظيفة، ليرفع رصيده إلى النقطة 56، ليواصل التحليق في الصدارة، بعدما فاز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة، وسجل 57 هدفاً وعليه 15 هدفاً.

ويحتل فريق إنبي المركز الثاني برصيد 49 نقطة، ويتواجد طلائع الجيش في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، ويتساوى معه الإسماعيلي صاحب المركز الرابع ولكن بفارق الأهداف، ويأتي سموحة في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

وكان نادي الزمالك قد تلقى هزيمة بثنائية نظيفة من مصر المقاصة في مباراة الجولة 23، ويقود الفريق الأبيض كل من: عمرو فهيم مديرا فنيا ويعاونه محمد ابراهيم وأسامة حسن ، وناصر عبداللطيف لحراسة المرمي ، وسعيد الطيار اداريا للفريق.

فيما يضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وأحمد يونس مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًّا، وأحمد أبوعبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.

وتأتى مباريات الجولة كالتالي:

الجونة x الإسماعيلي

الإنتاج x أسوان

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طنطا x وادي دجلة

اف سي مصر x الأهلي

حرس الحدود x طلائع الجيش

سموحة x بيراميدز

الزمالك x المقاولون

الاتحاد السكندري x مصر المقاصة

المصري x إنبي