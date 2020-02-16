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برشلونة يشعل سباق الصدارة بفوز صعب على خيتافي

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جانب من المباراة

تمسك برشلونة بآماله في الحفاظ عى لقبه كبطل ، وذلك بعد فوز صعب على مضيفه خيتافي بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الرابعة والعشرين من الليغا.

وبهذا الفوز يتساوى برشلونة مع غريمه برصيد 52 نقطة لكل منهما، بانتظار لقاء يوم غد الذي سيجمع "الميرنغي" مع ضيفه سيلتا فيغو.

وفي حال فوز العملاق المدريدي فإن فارق الثلاث نقاط سيعود بين قطبي الكرة الإسبانية.

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وكان النجم الفرنسي  أنطوان غريزمان قد افتتح التسجيل لـ"البلوغرانا" في الدقيقة 33، وذلك قبل أن يسجل زميله سيرجي روبيرتو الهدف الثاني  بعد ست دقائق.

وفي الشوط الثاني بدا أن الأمور ستكون سهلة أمام برشلونة لإضافة المزيد من الأهداف، ولاسيما عبر أقدام قائد الفريق النجم الأرجنتيني ليونيل الذي صام عن التهديف في المباريات الأخيرة.

لكن انتفاضة الضيف الأندلسي صعبت الأمور على المارد الكتالوني، ليستقبل شباك حارسه تير شتيغن هدفا رائعا في الدقيقة 65 من المباراة.

 

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