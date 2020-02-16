انت الان تتابع بفضل ماني.. ليفربول يفوز بصعوبة على نوريتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ساديو ماني يحتفل بالهدف

ترك ساديو ماني بصمة مع عودته من الإصابة وسجل هدفا قرب النهاية لينهي صمود نوريتش سيتي ويقود ليفربول للفوز 1-صفر وتعزيز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق 25 نقطة، اليوم السبت.

وقدم نوريتش متذيل الترتيب مباراة قوية وكاد يوقف انتصارات فريق المدرب يورغن كلوب، لكن ماني، الذي شارك كبديل بعد مرور ساعة من اللعب، سدد هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 78.

وهذه أول مباراة للسنغالي ماني منذ تعرضه للإصابة مع ليفربول أمام ولفرهامبتون واندرارز في 23 يناير الماضي.

ودافع نوريتش بصلابة واقترب مرتين من التسجيل لكن ليفربول واصل في النهاية مسيرته نحو تحقيق لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما.

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وهذا الفوز 34 في 35 مباراة لليفربول بالدوري كما أنه الانتصار رقم 17 على التوالي في المسابقة.

وبقي نوريتش، الذي سدد لاعبه ألكسندر تيتي كرة في القائم بالشوط الثاني، يبتعد بسبع نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز 17 الذي يستضيف توتنهام هوتسبير يوم الأحد.

وكافح نوريتش حتى النهاية وسدد المهاجم تيمو بوكي كرة قوية، أنقذها أليسون بيكر حارس ليفربول في الدقيقة 89.