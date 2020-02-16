شيكابالا يقود هتافات جماهير الزمالك في مطار القاهرة: «تعالوا شوفو التالتة يمين» (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، على الاحتفال مع جماهير فريقه، التي استقبلت الفريق في مطار القاهرة، وهو يحمل كأس السوبر الأفريقي.
وتقمص شيكابالا وزميله حازم إمام، دور «الكابو» وقادا هتافات الجماهير في المطار، فيما حظي «شيكا» بنصيب الأسد من هتافات الجماهير.
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