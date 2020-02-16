شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يقود هتافات جماهير الزمالك في مطار القاهرة: «تعالوا شوفو التالتة يمين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، على الاحتفال مع جماهير فريقه، التي استقبلت الفريق في مطار القاهرة، وهو يحمل كأس السوبر الأفريقي.

وتقمص شيكابالا وزميله حازم إمام، دور «الكابو» وقادا هتافات الجماهير في المطار، فيما حظي «شيكا» بنصيب الأسد من هتافات الجماهير.