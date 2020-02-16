شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال أسطوري للاعبي الزمالك في المطار: «مهما كان هفضل معاه لاَخر الدنيا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت جماهير الزمالك، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم، في مطار القاهرة، فور وصولها عقب التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي.

وردد مشجعو الزمالك هتافات: «الزمالك ده أعظم نادي.. الزمالك وأفديه بحياتي.. ومهما كان هفضل معاه لاَخر الدنيا».

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ووصلت بعثة الفريق إلى مطار القاهرة مساء السبت، وكان في استقبالها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

ونجح الزمالك في التتويج بلقب السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخ النادي، على حساب نادي الترجي التونسي، بعد التغلب عليه في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة وانتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف.