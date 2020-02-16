شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل لاعبي الزمالك في المطار بعد التتويج بالسوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء السبت، إلى مطار القاهرة وسط استقبال جماهيري كبير.

وحرصت جماهير الزمالك على التواجد في مطار القاهرة للاحتفال مع الفريق باللقب.

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واستقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعثة الفريق في مطار القاهرة.

وحرص مرتضى منصور على توجيه الشكر والتقدير لوزير الرياضة على حضوره لاستقبال البعثة بعد تحقيق لقب كأس السوبر الأفريقي.

ونجح الزمالك في التتويج بلقب السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخ النادي، على حساب نادي الترجي التونسي، بعد التغلب عليه في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة وانتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف.