شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: صرف مكافآت السوبر للاعبين لشراء الهدايا في أبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيصرف اليوم الأحد مكافآت اللاعبين الخاصة بالفوز بكأس السوبر الإفريقي قبل السفر الى أبوظبي لخوض السوبر المصري المقبل أمام النادي الأهلي.

ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي الخميس المقبل في السوبر المصري في المباراة التي ستقام في أبوظبي الإماراتية وسط أجواء حماسية للفريق الفائز مؤخراً بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك الفضائية: "سأقوم بصرف المكافآت حتى يستطيع اللاعبين حسب وصفه شراء الهدايا من أبوظبي.

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توج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.