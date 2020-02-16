شكرا لقرائتكم محمية وادى الريان تستضيف البطولة المفتوحة الأولى للملاحة الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينطلق السبت 22 فبراير فعاليات المهرجان الترويجي السابع وبطولة الفيوم المفتوحة الأولى للملاحة الرياضية بمحمية وادي الريان في محافظة الفيوم بمشاركة أكثر من ٦٠٠ مشارك ومشاركة من مختلف المراحل السنية ومختلف محافظات مصر في مقدمتهم محافظة الفيوم. تقام الفعاليات تحت رعاية وبحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ولفيف من القيادات السياسية والشعبية والرياضية بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا. Advertisements وكشف اللواء دكتور مؤنس أبو عوف احمد رئيس الاتحاد المصرى للملاحة الرياضية ان المهرجان الترويجي السابع تتضمن فقراته ندوة تعريفية عن محمية وادي الريان يقدمها ايمن الواحي مدير المحمية يليها ندوة تعريفية عن الملاحة الرياضية تقدمها الدكتورة رانيا الهواري عضو مجلس إدارة الاتحاد ثم تطبيقات عملية وتعليم بنظام المجموعات وختاما مهرجان تنافسي يستكشف فيه المشاركون ارجاء المحمية. وأضاف الدكتور مؤنس ابو عوف احمد رئيس الاتحاد أنه و الختام المهرجان تنطلق منافسات بطولة الفيوم المفتوحة الأولى تحت ٢٤ سنة بمشاركة أكثر من ٨٠ لاعب و لاعبة من مختلف الأندية والهيئات الرياضية وسيتم التعامل مع نتائج هذه البطولة إلى جانب نتائج بطولتي كأس مصر والتي أقيمت بمركز شباب الجزيرة في محافظة القاهرة والجامعات والمعاهد العليا والتي أقيمت بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية بجامعة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية كأحد معايير الانتقاء الأولي للاعبين و اللاعبات المرشحين للانضمام للمنتخبات القومية تحت ٢٤ و ١٨ سنة حيث ستنظم لهم تصفيات في مطلع الشهر القادم ينتظم بعدها اللاعبين و اللاعبات الذين تم انتقائهم في معسكر تدريبي مفتوح ينتهي باختبارات و تصفيات لانتقاء اللاعبين و اللاعبات الذين سيمثلون مصر في بطولة البحر المتوسط بفرنسا في النصف الأول من شهر ابريل القادم.

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