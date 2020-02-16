شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك يكشف نصيحته لأوباما قبل السوبر الإفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن: محمد عبد الشافي كان أفضل لاعب أمام الترجي التونسي. وقال عيد عبد الملك فى تصريحات تليفزيونية: "عبدالشافي كان أفضل لاعب، كما أن أوباما وأشرف بن شرقي قدما مباراة رائعة أمام الترجي". Advertisements وأكمل: "لم أكن أتمنى مشاركة أوباما أمام الترجي بسبب مستواه الفترة الماضية، لكني تواصلت معه وأبلغته أنه يجب عليه مساعدة الزمالك لحصد السوبر". وأتم: "نصحت أوباما بأنه إذا ركز في الملعب سيصبح في مكانة مختلفة".

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